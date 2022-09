Exotenlädeli in Winterthur – Wo Essen aus aller Welt über die Theke geht Mungobohnen, Ziegenfleisch und zum Dessert eine Baklava? In Winterthur gibt es in spezialisierten Geschäften viel Exotisches für die Küche. Vier Läden im Porträt. Kathrin Brunner Artho

Eine kulinarische Weltreise in Winterthur (im Uhrzeigersinn): Asia Shop, Tandoor Indian Market, Durmaz Bäckerei und Osina Afro Market. Fotos: Roger Hofstetter und Kathrin Brunner Artho

Zwar stehen ausländische Produkte wie Sojasauce oder Ayran, ein türkisches Joghurtgetränk, längst auch in den Regalen der grossen Detailhändler. Doch was die Auswahl und Authentizität der Lebensmittel betrifft, können sie nicht mit den Spezialitätenläden mithalten, von denen es in Winterthur einige gibt. Der «Landbote» stellt vier Läden mit Produkten aus Afrika, Indien und Asien sowie eine türkische Bäckerei vor.