Gastrokolumne Angerichtet – Wo Fleischliebhaber auf ihre Kosten kommen Beim Bahnhof Kollbrunn hat das Steakhouse Hot Stone kürzlich eröffnet. Das namensgebende Gericht überzeugt. Anderes lässt uns eher lauwarm zurück. Jonas Gabrieli

Der 300 Grad heisse Stein verleiht dem Steakhouse Hot Stone in Kollbrunn seinen Namen. Foto: Jonas Gabrieli

Kollbrunn hat seit September ein neues Steakhouse, das Hot Stone direkt beim Bahnhof. Das Lokal scheint gut gestartet zu sein, nur dank telefonischem Nachhaken erhalten wir für den späteren Samstagabend doch noch einen Tisch.

Als wir eintreffen, zischt es von den heissen Steinen auf den Tischen, es riecht nach gebratenem Fleisch. Das Lokal ist mit seiner Backsteinoptik rustikal eingerichtet und orientiert sich am Wilden Westen. An den Wänden hängen Cowboyhüte, Sheriffsterne und grosse Holzräder. Wir lassen uns in den bequemen Sesseln nieder, unsere Erwartungen sind angesichts des voll besetzten Restaurants hoch.

Mit der getrüffelten Kartoffelsuppe mit Croûtons starten wir in den Abend. Foto: Jonas Gabrieli

Diese werden vom Service mehr als erfüllt, der stets freundlich und aufmerksam ist. Kulinarisch startet unser Abend jedoch verhalten. Die Croûtons in der getrüffelten Kartoffelsuppe (10.50 Franken) sind teilweise lampig und nicht so kross wie erhofft, die Suppe ist uns zu stark gewürzt. Der geschichtet angerichtete Saisonsalat (9.50 Franken), bestehend aus Randen, Nüssli- und russischem Salat, schmeckt dem Gegenüber zwar, frischere Zutaten wie Tomaten oder Gurken hätten das Ganze aber noch mehr aufgepeppt.

Der Vorteil am heissen Stein: Jeder kann sein Fleisch so stark braten, wie er oder sie es mag. Foto: Jonas Gabrieli

Doch wir sind ja vor allem hier, um das namensgebende Gericht des Restaurants zu testen, den heissen Stein. 200 Gramm Schweizer Rindsfilet (44 Franken) werden uns dazu an den Tisch gereicht. Wenige Augenblicke brutzelt das Fleisch auf dem heissen Stein. Dazu drei Saucen, die uns alle schmecken. Das leicht angebratene Filet ist butterzart, ein wahrer Genuss.

Mein Begleiter, seit 20 Jahren als Koch tätig, ist mit seinem Kalbsgeschnetzelten an Champignonrahmsauce (35.50 Franken) etwas weniger zufrieden. Das Maizena zum Abbinden der Sauce scheint sich erst in seinem Mund vollständig aufzulösen und hinterlässt so einen Stärkefilm in seinem Gaumen. Ansonsten schmeckt ihm das Gericht aber gut. Der Service reagiert auf die Maizena-Kritik höchst professionell und scheint fast untröstlich. Den angebotenen Kaffee aufs Haus müssen wir allein aus Höflichkeit annehmen.

Einen versöhnlichen Abschluss finden wir in der Dessertkarte. Der Coupe Hot Stone (10.50 Franken) mit Whisky-Glace, gerösteten Nüssen, eingelegten Sauerkirschen und Rahm ist eine wunderbare Kombination von süss, sauer und natürlich fett. Die knusprigen Nüsse und herzhaften Kirschen vollenden den Genuss.

Jonas Gabrieli ist Redaktor beim Ressort Region Winterthur und schreibt über Gemeindepolitik und Gesellschaftsthemen. Er hat Kommunikation studiert und arbeitet seit 2014 im Journalismus. Mehr Infos @jonasgabrieli

