Vertriebsakademie in Kemptthal – Wo Frauen vom grossen Geld träumen Der deutsche Direktvetrieb Prowin will bei der Raststätte Kemptthal seine Verkäuferinnen ausbilden. Über ein umstrittenes Geschäftsmodell, das sich immer mehr ausbreitet. Heinz Zürcher

Im ehemaligen Marché-Bürogebäude will die deutsche Firma Prowin künftig 200 bis 300 Verkäuferinnen pro Jahr ausbilden. Foto: Madeleine Schoder

Geld verdienen, Karriere machen, seine eigene Chefin sein und erst noch Spass dabei haben: Nichts weniger verspricht die Firma Prowin den Vertriebspartnerinnen, die beim deutschen Unternehmen einsteigen wollen. Über 1000 Verkäuferinnen – der Männeranteil ist sehr gering – seien es mittlerweile in der Schweiz. Das sagt Olaf Knüppel, der in Hamburg sitzt und bei Prowin für die Geschäftsentwicklung im Ausland zuständig ist.

Die Firma wächst. So stark, dass der Direktvertreiber für Reinigungsmittel, Kosmetik und Tiernahrung in Kemptthal eine Akademie eröffnet. Der Holzbau bei der A1-Raststätte ist bereits bezogen und wird in den nächsten Monaten umgebaut. Laut Knüppel will Prowin dort ab Frühling 200 bis 300 neue Verkäuferinnen pro Jahr ausbilden.