Pfingstlager in Andelfingen – Wo gfüürlet und im Schlamm gerutscht wird Über 800 Kinder und Jugendliche von Jungwacht Blauring sind über Pfingsten in Andelfingen im Kantonslager. Auch schlechtes Wetter stört sie nicht – ganz im Gegenteil. Jonas Keller

Das Lagerfeuer brennt auch bei Regen – das Schoggifondue hingegen muss warten. Foto: Madeleine Schoder

Der Donner grollt laut über den Zelten, der Regen prasselt auf den Stoff. Die Wiese am Rande von Andelfingen verwandelt sich unter den Füssen hunderter Jungwächtler und Blauringler zunehmend in eine dicke, rutschige Schlammschicht. Über die Lautsprecher singen die Spice Girls gerade «Friendship is forever». Aus einem Zelt mit der Beschriftung «Chill out» weht der Duft von Popcorn herüber, aus der anderen Richtung riecht es nach Rauch: Vom Wetter unbeeindruckt brennt in der Mitte des Lagerplatzes ein Feuer, an dem sich einige der Leiter ihre Hände wärmen.