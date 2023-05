Goldankauf in Wiesendangen – Wo Höchstpreise winken und Abzocke droht Zwei Goldhändler versuchten letzte Woche in der Wisenthalle Goldschmuck anzukaufen. Sie werben mit Tageshöchstpreisen, wollten aber nicht einmal die Hälfte bezahlen. Roger Meier

Das Plakat an der Eingangstür der Wisenthalle verspricht Tageshöchstpreise und kompetente Beratung beim Goldankauf. Foto: Madeleine Schoder

Steigt der Goldpreis, steigt in der Regel auch die Anzahl Flugblätter in den Briefkästen, die Höchstpreise für Goldschmuck, Besteck oder Zahngold versprechen. «Bis zu 58 Franken» pro Gramm Gold durften Verkaufswillige gemäss Flyer am letzten Montag und Dienstag in Wiesendangen erwarten. Das entspricht etwa dem Kurs der letzten Tage, der derzeit so hoch ist wie zuletzt vor einem Jahr. Ebenfalls auf dem senfgelben Zettel: eine gültige Handynummer und ein Link auf eine Website, die gleich viel preisgibt wie der Flyer. Firmensitz und Name des Inhabers unbekannt.