Sommerserie: Hotspots in Winterthur – Wo Hunde ein Zuhause und eine Erziehung bekommen Das Tierheim Rosenberg wird im Sommer von Anfragen überschwemmt. Weil immer mehr Hunde nie richtig erzogen wurden, hat das Heim seit diesem Jahr eine eigene Hundeschule. Jonas Keller

Tierheimleiterin Irene Hafner mit Max. Seit der Pandemie werden deutlich mehr Hunde abgegeben. Foto: Madeleine Schoder

Schon von weitem hört man ein aufgeregtes Bellen. Je näher man dem Tierheim Rosenberg kommt, desto mehr übertönen die tierischen Laute die Autobahn gleich daneben. Hinter dem vergitterten, mit Planen verhängten Tor liegt ein dezenter Geruch nach nassem Fell in der Luft. Gerade kommen ein Mann und eine Frau aus dem Regen herein, beide führen einen Hund an der Leine. Es sind zwei der rund zehn freiwilligen Helfer, die regelmässig mit den Heimtieren spazieren gehen.