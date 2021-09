Stadtführung in Winterthur – Wo im 18. Jahrhundert Diebe geköpft wurden Ab Oktober gibt es eine neue Stadtführung in Winterthur. Auf dem nächtlichen Rundgang erzählt der Nachtwächter, wo die Stadt früher überall Verbrecher bestraft, gefoltert und hingerichtet hat. Tamara Stalder

Im historischen Kostüm und mit echter Hellebarde führt der Nachtwächter Marcel Abplanalp durch das nächtliche Winterthur. Foto: Enzo Lopardo

Als die Kirche neunmal schlägt, schreitet ein Mann in dunkler Kutte über den Merkurplatz. In den Händen hält er eine Hellebarde und eine Laterne. An seinem Gürtel baumeln rostige Schlüssel und um den Hals hängt ein Rinderhorn. Mit lauter Stimme ruft er: «Hört ihr Leut und lasst euch sagen, unsere Glock hat neun geschlagen.» Damit beginnt die neue Stadtführung des House of Winterthur.

Der Nachtwächter Marcel Abplanalp führt durch das nächtliche Winterthur, zurück ins 18. Jahrhundert, als die Leute noch an Hexen glaubten. Damals war Winterthur von der Stadtmauer umringt. Die Menschen innerhalb der Mauer zu beschützen, war Aufgabe des Nachtwächters. Er sorgte für Recht und Ordnung, achtete auf Brandherde und rief zu jeder Stunde die Zeit aus.