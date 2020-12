Stadtpolizei Winterthur im Jugenddialog – «Wo können wir ein Auge zudrücken?» Wegen Corona feiern Jugendliche in den Parks oder im Wald und ziehen pöbelnd durch die Innenstadt. Die Lärmklagen häuften sich. Jetzt sucht die Stadtpolizei via Instagram das Gespräch zu den Jugendlichen. Delia Bachmann UPDATE FOLGT

Michael Wirz und Rahel Egli vom Mediendienst der Stadtpolizei stellen sich via Instagram den Fragen der Jugendlichen. Foto: Screenshot

Am letzten Wochenende stand die Polizei mit einem Grossaufgebot rund um den Hauptbahnhof Winterthur im Einsatz. Eine Gruppe von etwa 50 Jugendlichen pöbelte Passanten an, einige warfen Schneebälle auf Zugpassagiere. Es wurde viel Alkohol getrunken und ein Schuss aus einer Schreckschusspistole abgefeuert. Am Wochenende davor feierten rund 80 Jugendliche bei den Walcheweihern eine illegale Party.

In den letzten Wochen häuften sich laut Stadtpolizei-Sprecher Michael Wirz die Klagen wegen Lärm und Littering. Auch die Meldungen wegen zu grossen Gruppen nähmen zu. Auf die aufgeheizte Stimmung reagiert die Stadtpolizei nun mit einem Gesprächsangebot. Über ihr offizielles Instagram-Konto will sie mit den Jugendlichen in einen Dialog treten. Diese können am Freitag ab 16 Uhr ihre Fragen stellen, welche Michael Wirz und Rahel Egli, die sich als Social-Media-Polizistin einen Namen machte, im Livestream beantworten.