«Eleanor Rigby» in Henggart – Wo kommen all diese einsamen Menschen her? In ihrem sechsten Beatles-Video ziehen die Yesterboys Parallelen zwischen Corona-Pandemie und Pest: Eine alte Jungfer stirbt allein, niemand bemerkt es. Gabriele Spiller

Der Henggarter Puppenspieler Hanspeter Bleisch ist der Sprecher im Musikvideo. Foto: PD

«Ahh, look at all the lonely people»… Hanspeter Bleisch haben Covid-19 und die aneinander vorbeihuschenden Leute inspiriert. Den Beatles-Evergreen «Eleanor Rigby», den er mit Anfang 20 ganz frisch miterlebte, hat er nun mit seinen Marionetten neu interpretiert. Wie schon in den vorigen fünf Youtube-Clips transferiert die Künstlergruppe Yesterboys ein Lied aus der Vergangenheit mit einer philosophisch angehauchten Reise in die Gegenwart.

Eingeläutet wird die Produktion von den Glocken der Winterthurer Kirche St. Peter und Paul. Geradezu psychedelische Schwarz-Weiss-Bilder zeigen die Blasmusiker Max Peter, Klaus Grimmer und Jacques Rohner als Pestdoktoren («Dr. sonitus causa») mit Schnabelmaske am Bahnhof (Henggart). Bleisch tritt als Erzähler mit Sonnenbrille und Schlapphut auf und erzählt die Geschichte des Songs auf Deutsch.

Eleanor Rigby sitzt in der Kirche. Foto: PD

Dabei hat der erfahrene Puppenspieler selbst die krudesten Textzeilen mit seinen Figuren ausgestaltet: «Sie trägt das Gesicht, das sie in einem Einmachglas an der Tür aufbewahrt» – die Marionettenszenen sind visuell so kreativ umgesetzt, dass selbst die Komponisten Lennon/McCartney erstaunt gewesen wären. Die Einstellungen mit der schrulligen Eleanor Rigby werden von Aufnahmen überblendet, die eilige Passanten, «all die einsamen Leute», in der Winterthurer Bahnhofsunterführung zeigen.

Mit dem iPhone gefilmt

«Das habe ich sehr diskret mit meinem iPhone gemacht», erklärt Bleisch. «Das Material habe ich so bearbeitet, dass die Personen auf den ersten Blick nicht klar erkennbar sind: abgedunkelt und als Spiegelbild mit der Originalaufnahme vermischt.»

Hanspeter Bleisch beschäftigt sich seit 65 Jahren mit Puppen, damals noch in der Marionettenbühne des Zürichsee-Schiffs «Stäfa», das am Gemeinschaftszentrum Wollishofen vor Anker lag. Bereits sein Vater Hans baute dort als Jugendarbeiter Projekte auf; dabei verstand er es nie als «Chaschperlitheater». Als Kunst, die auch den internationalen Austausch suchte, entwickelte Bleischs Theater neue Formen – in Kooperation mit Pädagogen und Schulklassen, als Musiktheater mit Chor und Orchester, Alpenoper oder mit dem Circus Monti.

Dabei hatte Hanspeter Bleisch seine Frau Ursula, eine ehemalige Werklehrerin, ab 1975 an seiner Seite. Dass das Paar samt einer Schauspielertruppe als Wohngemeinschaft ins frühere Henggarter Postgebäude am Bahnhof zog, sorgte zunächst für Gerede im Dorf. Doch die erfolgreichen Schülerprojekte im Ort förderten die «Integration» der Zürcher – und dienten dem freien Puppentheater als ein solides finanzielles Standbein.

Im Garten eben dieses Häuschens an der Bahnlinie wird im Video auch die einsam verstorbene Eleanor Rigby begraben, ganz wie es der Beatles-Text beschreibt. Pfarrer «Father McKenzie», der eben noch die Predigt auf einer kleinen Schreibmaschine getippt und seine Socken gestopft hat, wäscht sich die Hände in einer Keramikschale. Aus der Zeit gefallen und doch hochaktuell ist diese kongenial umgesetzte Produktion des eigentlich aufgelösten Puppentheaters Bleisch.

Father McKenzie schreibt die Predigt. Foto: PD

Marionetten aus früheren Stücken, abstrakte Bilder von Ursula und Illustrationen von Hanspeter Bleisch, (Kinder-)Bücher, die über die Jahre entstanden sind, darunter eine Fagottschule, können nach Absprache in Henggart besichtigt und erworben werden. Infos dazu unter www.bleisch-arte-theater.ch

«Wieder einmal wurde das Böse besiegt und das Gute gerettet», sagt der Hornist Max Peter zum neuen Video. «Der Blick auf das Ende verspricht wie jedes Jahr, dass es nur besser kommen kann. Sei es im Diesseits oder im Jenseits.» Unbedingt empfehlenswert sind auch die weiteren Beatles-Adaptionen der Yesterboys: «A Hard Day’s Night» aus der alten Schweizerischen Nagelfabrik Grüze-Winterthur, «Fixing A Hole», «She Loves You», «Ob-La-Di, Ob-La-Da» sowie «The Fool On The Hill» – alle auf Youtube.