Sportschule in Winterthur – Wo künftige Olympiasieger ihre KV-Ausbildung machen An der «United School of Sports» können junge Talente Sportkarriere und eine kaufmännische Ausbildung kombinieren. Seit zwei Jahren gibt es auch in Winterthur einen Ableger. Gregory von Ballmoos

Schulleiter Simon Massari im Aufenthaltsraum – dahinter die United-Absolventen Joana Heidrich, Silbermedaillen-Gewinnerin an den Olympischen Spielen in Tokio, und Remo Freuler, Fussball-Nationalspieler. Foto: Madeleine Schoder

An der Eingangstür der United School of Sports hängen die Panini-Bilder von Manuel Akanji, Remo Freuler, Admir Mehmedi, Djibril Sow, Haris Seferovic und Nico Elvedi der EM 2020 im Grossformat. Im Treppenhaus springt der Winterthurer Kalle Kobelt mit seinem Snowboard der Wand entlang. Und im Aufenthaltsraum sind Olympia-Silbermedaillengewinnerin Joana Heidrich und Bergamo-Legionär Freuler zu sehen.

Gemeinsam haben Snowboarder Kobelt, Beachvolleyballerin Heidrich und die Nationalmannschaftsfussballer den Bildungsweg: Sie alle haben eine KV-Ausbildung an der «United School of Sports» absolviert. Dort ist man offensichtlich stolz auf die Eigenen. Simon Massari, Schulleiter der United Winterthur, sagt es so: «Zu sehen, dass dieser Weg funktioniert, ist wichtig für die jetzigen Lernenden.» Massari hat den Winterthurer Ableger der Sportschule in den letzten zwei Jahren aufgebaut.