Gastrokolumne Angerichtet – Wo mampft es sich am besten? Die «Mampferei» mit ihrer Terrasse ist das neue Bijou der Musikfestwochen. Können auch die Essensstände etwas? Der Test. Till Hirsekorn

Inzwischen hat es ein Geländer, sodass die Treppe zum Mampferei-Deck nicht zur Tribüne wird. Foto: Seraina Boner

Das Dessert vorweg: Die Mampferei auf der Steinberggasse war ein genialer Zug des Musikfestwochen-Teams. Es hat das alte klotzige Essenszelt ersetzt und wartet mit einer gemütlichen Terrasse auf, von der man einen hammermässigen Blick auf das Getümmel und die Haupttribüne geniesst. Genial. Danke für diesen Gruss aus der MFW-Küche!

Welcher Fingerfood der Mampferei-Essensstände überzeugt am meisten? Wurst und Churros streichen wir von der Liste. So viel Hunger haben wir nun auch nicht. Es bleiben Oh my Greek, Tacos und die Burger.

Lampige Pommes, mässig knuspriges Pita: Der Gyros ist na ja, füllt aber. Foto: Till Hirsekorn

Wir starten mit dem veganen Gyros (15 Fr.) von Oh my Greek. Hinter der Theke heizt der Grill ordentlich ein. Das Fleisch auf Favabohnen- und Erbsenproteinbasis hat einen guten Grillgeschmack und ist zarter als normales Fleisch. Die Pommes hingegen sind lampig und das Pitabrot nicht sehr knusprig. Das Tzatziki verteilt sich nicht optimal. Der grösste Teil kommt am Schluss. Aber es schmeckt. Der erste Hunger ist weg. Auf der Bühne pumpen die Beats von Magnetband.

Zweite Runde: Tacos. Hier hat man die Auswahl zwischen drei Sorten: klassisch mit Fleisch, vegan (Erbsen/Fava) und Eintopf mit Hibiskusblüten. Spannend. Auch die fünf Saucen, mit denen man seine Tacos garnieren kann. Es läuft, es ist die längste Schlange. Doch die Crew hat es im Griff und kassiert mit einem Lächeln ein. Optisch geben die Tacos etwas her. Auch geschmacklich stimmts. Die Hibiskusblüten-Variante hat eine fruchtige Note. Abzug gibt es für den Preis. 5.50 Fr. für ein Häppchen, das nach zwei Bissen weg ist, ist uns zu teuer.

Interessantes Bild auf dem Teller, interessante Noten, aber teuer: die Tacos. Foto: Doris Michel

Die Burger (12 Fr.): Auch hier probieren wir die veganen, einen mit Raclette-Käse-Upgrade (+ 1 Fr.). Warten müssen wir dafür nicht. Das Fleisch-Original ist offenbar einiges beliebter. Fazit: knusprig, gut, könnte würziger sein. Aber der Rotchabis gibt eine schöne Frische.

Nicht schlecht: Der vegane Burger der «Burgerchuchi». Grosszügig, frisch. Foto: Till Hirsekorn

Das Urteil ist recht eindeutig: Tacos vor Burger vor Gyros. Aber wer mit grossem Hunger und kleinem Portemonnaie ankommt, sollte auf den Burger setzen.

