Start-up in Illnau-Effretikon – Wo man mit Profiwerkzeug selber werkeln kann In der Station Oberkempttal ist eine Hobbywerkstatt für jedermann eröffnet worden. Neben voll ausgerüsteten Arbeitsplätzen bietet Claudio Gugliotta Rat und Tat. Almut Berger Madeleine Schoder (Foto)

Claudio Gugliotta hat sich mit «Deine Hobby-Werkstatt» den Traum von der Selbstständigkeit erfüllt. Foto: Madeleine Schoder

Haben Sie schon einmal aus einem Ölfass einen Grill geschweisst? Oder einen alten Ikea-Schrank abgeschliffen und ihm anschliessend mit einer trendigen Lackierung neues Leben eingehaucht? Tolle Upcycling- und Bastelideen gibt es zuhauf, und auch in den sozialen Medien boomen Do-it-yourself-Filmchen. Oftmals scheitert die Umsetzung aber am fehlenden Werkzeug oder Platz. Und immer wieder auch am Know-how.