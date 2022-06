Sammlung Stefanini – Wo Sarah zum Mann wurde Leihgaben aus der Sammlung von Bruno Stefanini erzählen im Oxyd spannende Geschichten. Die Auswahl überrascht. Adrian Mebold

Der Schminktisch der Sarah Bernhardt mit Filmprojektion im Hintergrund. Foto: Andri Kaufmann Janutin

Was hat ein Schminktisch der legendären französischen Schauspielerin Sarah Bernhardt (1844-1923) in den Oxyd-Kunsträumen verloren? Das Möbel stammt aus der Sammlung des 2018 verstorbenen Winterthurer Immobilienmoguls Bruno Stefanini und ist Teil der Ausstellung «Zones of Potential Encounters».