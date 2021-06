Verein Insel Museum Rheinau - Wo Schätze aus Rheinau neben Corona-Impfstoff lagern

Video von 1938 online Infos einblenden

Die 32 Anwesenden an der Mitgliederversammlung des Vereins Insel Museum Rheinau wählten Daniel Grob als Präsidenten wieder. Seit sieben Jahren wird das Museum geplant; «wir waren noch nie so nahe an der Realisation», so Grob.

Neuigkeiten anderer Art verkündete Fabian Furter von «imRaum», dem Unternehmen, welches das Museum plant. Seit Dienstag existiert der Youtube-Kanal «Dokumentationsstelle Rheinau». Die 40’000 Dias, Bücher und weiteren Objekte, welche der verstorbene Dorfhistoriker Stefan V. Keller über Jahrzehnte gesammelt hat, werden inventarisiert. Unter anderem kam ein gutes Dutzend Filmrollen zum Vorschein. Zwei davon sind bereits digitalisiert und auf dem Kanal zu finden: eine über das Dorffest von 1978, die zweite zeigt das Leben in Rheinau in Jahr 1938 in schwarzweiss. (ewa)