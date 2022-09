Ausstellung in Elsau – Wo Schwarz nicht einfach schwarz ist Im Kunsthaus Elsau ist der 7. «Salon der Gegenwart» zu Gast. Die Arbeiten auf Papier wollen ein Manifest für gegenständliche Kunst sein. Adrian Mebold

Eine Besucherin begutachtet im Kunsthaus Elsau ein Bild aus der Nähe. Foto: Enzo Lopardo

Der Zürcher Künstler Giampaolo Russo ist der Initiator des «Salons der Gegenwart», einer losen Gruppe figurativ arbeitender Künstlerinnen und Künstler. Die Ausstellung im Kunsthaus Elsau ist Papierarbeiten gewidmet. In der kleinen, auch von der Stadt Winterthur unterstützten Begleit-Publikation beklagt Russo den Umstand, dass die figurative Richtung der Malerei seit langem bei den Galerien und Museen kaum Beachtung fände. Es triumphiere dort die Konzeptkunst.

Dagegen müsse ein kollektives Zeichen gesetzt werden, folgert Russo. Und scharte im Jahr 2014 Gleichgesinnte um sich. An sechs Orten war der Salon seither zu Gast, unter anderem in der Villa Flora in Winterthur, in der Kammgarn in Schaffhausen und zuletzt im Zürcher Helmhaus. In Elsau figurieren neben Russo folgende Namen auf der Liste: Ercan Richter, Kaspar Toggenburger, Robert Honegger, Alex Bär, Werner Ignaz Jans, Maria Pomiansky, Rosina Kuhn, Andrea Pfister, Werner Käser und Christa Baumgartner.

Selbstfindung, Nebel und Fall

Dieses Aufgebot wird die Museumskuratoren kaum in Scharen nach Elsau locken; da müsste sich in den Arbeiten überzeugender ein experimentelles Bemühen zeigen. Es ist dennoch eine schöne Ausstellung geworden; freilich eine für Liebhaber, die ihre ganz eigenen Vorlieben haben und wohl eher der Tradition zuneigen.

Eindrücklich jedenfalls die Begegnung mit frühen Kohle- und Bleistiftzeichnungen des weitherum bekannten Bildhauers Werner Ignaz Jans (Riet). Im Motiv der Selbstbespiegelung etwa geht es um eine Annäherung an das eigene (Künstler-)Ich, während sich Jans in den grossartigen Kohleskizzen an künftige Skulpturen herantastet. Seine Blätter erzählen von diesem faszinierenden Prozess.

1 / 4 Bildstrecke: Eine Ausstellung für Liebhaber im Kunsthaus Elsau. Fotos: Enzo Lopardo

Dass Schwarz als Farbe nicht einfach schwarz ist, sondern ein reich nuanciertes Schattenreich besetzt, offenbart Giampaolo Russo. Seine Kohlezeichnungen von städtischen Gebäuden verwandeln den realen Stein in reine Atmosphäre und düsteren Nebel. In dieser Serie kommt der Propagandist des Gegenständlichen dem (verbotenen) Territorium der Abstraktion indes gefährlich nahe.

Im gleichen Raum entdeckt man fünf übermalte Monotypien von Kaspar Toggenburger (Winterthur). Sonst primär auf Figur und Interieur fokussiert, erlaubt er der Landschaft eine überraschend dichte atmosphärische Mitsprache in seinem szenischen Drama um die Frage des Opfers. Die Protagonisten sind ein Schädel, drei Baumstrünke und in der Diagonalen eine nackte Figur. In dieser Schräge ist ein tragischer Moment des Fallens fixiert; der Augenblick liegt suspendiert zwischen Vergangenheit und Zukunft, zwischen der aufrechten Stellung und dem Aufschlag auf dem Boden. Vielleicht müssten sich die Museumskuratoren diese Prophetie doch einmal genauer anschauen.

Mehr aus dem Eulachtal Sie möchten noch mehr Geschichten und Informationen aus Elgg, Elsau, Hagenbuch und Schlatt? Entdecken Sie hier exklusive Inhalte aus dem Eulachtal.

Fehler gefunden?Jetzt melden.