Comic-Rundgang durch Winterthur – Wo sich der Holidi die Zähne putzt Die Alte Kaserne lanciert einen Comic-Rundgang durch Winterthur. Elf Künstlerinnen und Künstler bebildern die jüngere und ältere Stadtgeschichte, vom Renaissance-Hallenbad zum Holidi. Hannes Boos , Enzo Lopardo (Fotos)

1 / 2 Bildstrecke: Bei der Alten Kaserne startet der Comic-Rundgang durch die Stadt Winterthur. Das Projekt bleibt bis Ende 2024 bestehen. Foto: Enzo Lopardo

Rund 80 Personen versammeln sich am Samstagabend vor der Alten Kaserne. In einer Stunde, so heisst es, soll die Winti-Comic-Tour lanciert werden. Noch wissen die Gäste nicht so ganz genau, was sie erwartet: Die provisorische Website des Projekts gibt nur wenig preis, der Grossteil des Bildschirms wird von einem herunterzählenden Countdown eingenommen. Auf die Frage, ob die Website absichtlich so kryptisch gestaltet

worden sei, antwortet ihr Programmierer – Michael Bober – später: Es sei eher ein «Kollateralnutzen» gewesen. «Ein bisschen Geheimniskrämerei macht die Leute neugierig.»