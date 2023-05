Club zur Geduld in Winterthur – Wo sich die Elite der Stadt trifft Vor rund 100 Jahren gründete Kunstsammler Oskar Reinhart den Club zur Geduld. Mit handverlesenen Mitgliedern wurde das Haus an der Marktgasse rasch zum Zentrum des Winterthurer Bürgertums. Peter Niederhäuser

Der Speisesaal des Clubs zur Geduld ist geziert von den Täferbildern von Henry Bischoff. Foto: Thomas Telley

Vor etwas mehr als einem Jahrhundert gegründet, ist der Club zur Geduld bis heute ein besonderer Ort geblieben. Ein Haus für ungezwungene Geselligkeit und ein Club, in welchem alten Freundschaften gepflegt und das gesellschaftliche Leben gefördert werden sollen – so schilderte Oskar Reinhart in seiner Eröffnungsrede am 15. März 1921 Sinn und Zweck des Clubs zur Geduld. Auch der Bundesrat wählte kürzlich bei seinem Besuch den Club zur Geduld aus, um mit der Kantons- und der Stadtregierung zu Mittag zu essen.