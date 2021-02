Verdeckte Fahndung im Chat – Wo sich Polizisten, andere Lockvögel und Pädophile treffen Die Betreiber eines grossen Chatportals kämpfen jeden Tag gegen Pädokriminelle. Und arbeiten dabei auch eng mit der Polizei zusammen. Mirko Plüss

«Wir leisten mit unseren Lockvögeln Vorarbeit»: Nicht nur Fahnder, sondern auch Chatbetreiber zielen auf Pädophile ab. Foto: Keystone

«Es war pure Neugier, jetzt finde ich es so beschämend.» Reuige Worte wählte ein Winterthurer Finanzfachmann diese Woche am Bezirksgericht. Er hatte auf einer Chatplattform ein vermeintlich 13-jähriges Mädchen kennen gelernt und zu diesem eine Beziehung aufgebaut. Zuerst im Chat und später in der Chatfunktion auf Skype ging es immer auch um sexuelle Handlungen, zu welcher der Mann sein Gegenüber animieren wollte.

Die Verhandlung rund um den Straftatbestand der «sexuellen Handlung mit Kindern» zeigte indes: Bei der angeblichen minderjährigen Chatpartnerin handelte es sich eigentlich um einen verdeckten Fahnder der Berner Kantonspolizei, der sich als «maria13» ausgab. Diese Taktik wenden verschiedene Polizeikorps seit Jahren an. Das Bundesgericht gab dazu 2016 seinen Segen und hielt fest, dass es für diese Art von Ermittlung keine richterliche Genehmigung braucht.