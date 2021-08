Velospektakel am Zuricrit – Wo sich sogar der Radprofi beinahe in die Hose macht Das aufregende Fixie-Rennen lässt Zürich einen Tag lang als echte Velostadt erscheinen – Weltklasse-Radfahrer inklusive. Emil Bischofberger

David gegen Goliath: Olympia-Teilnehmer Stefan Bissegger (vorne) hat sich spontan zum Start entschieden. Foto: Michele Limina

Ganz zuletzt staunen nicht nur die Zuschauer, sondern auch die Teilnehmer. Sie stehen am unteren Ende der langen Zielgerade auf der Sihlfeldstrasse. Verschwitzte Trikots, aufgekratzte Stimmung. «Jetzt fahren sie ‹nur no psycho›», sagt einer von ihnen staunend zu seiner Freundin und fügt an: «Nun, da wir Hobbyfahrer aus dem Weg sind.»

Bis vor wenigen Minuten drehten sie selber noch Runden auf dem wilden 900-Meter-Parcours, auf dem abgesehen von der langen Start-Ziel-Geraden Kurve auf Kurve durchs Quartier folgt. Nun schaut er wie die anderen 28 Mitstreiter zu, überrundet von den Allerbesten, die den Sieg unter sich ausmachen.