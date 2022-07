Sommerserie: Ein Tag in Mattenbach – Wo sich Stadt und Wald Hallo sagen Die Menschen in Mattenbach loben ihren Stadtkreis für die Nähe zum Eschenbergwald und zur Stadt. Und sie schwärmen vor allem von einem Highlight. Elisabetta Antonelli

Der Seilpark ist das neue temporäre Wahrzeichen des Stadtkreises Mattenbach. Foto: Roger Hofstetter

Der vierfache Familienvater (36) sitzt an diesem Vormittag mit seiner Tochter beim Zentrum Deutweg und isst Glace. Er sagt: «Mattenbach ist nahe bei der Stadt und trotzdem in der Natur.» Er lebe seit 30 Jahren im Quartier, fast ein ganzes Leben lang. Verlassen würde er Mattenbach nie, denn in diesem Stadtteil gefällt es ihm am besten, nicht zuletzt weil für ihn der Mattenbach das schönste Gewässer der Stadt ist.