Museum Stammertal – Wo sind die Frauen-Originale? An einem Stammtischgespräch gingen Frauen und Männer der Frage nach, was ein Original ist. Und wieso als ebensolche viele Männer, aber kaum Frauen bezeichnet werden. Eva Wanner

Die Stammtischrunde zum Thema Frauen-Originale. Foto: Enzo Lopardo

Die Kindergartenlehrerin, die immer so streng war: Wenn die Kinder auf Matten am Boden ihren Mittagsschlaf hielten, stellte das Fräulein Lehrerin einen Stuhl auf den Tisch und setzte sich drauf. Sah sie einen Kopf sich heben, wurde sie resolut. Oder die eine Dame, die mit über 90 Jahren immer noch jeden Tag in die Badi «Röhrli» in Stammheim ging. Eine andere Frau aus dem Tal, die das ebenfalls tat – aber frühmorgens, um auch ja keinen Eintritt zahlen zu müssen. Zu guter Letzt wäre da auch noch die Schneiderin, die mit ihrer Schwester zusammenlebte und oft in Seide gekleidet und mit Mänteln aus teuren Materialien unterwegs war.

