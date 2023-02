Wie lange bleibt Ihr noch? Keine andere Frage wird unter meinen Freunden im Silicon Valley so häufig diskutiert. Expats lieben es, sich über die Vor- und Nachteile des Lebens in Kalifornien auszutauschen und über eine Rückkehr in die Heimat nachzudenken. Dabei geht es um Fragen wie: Könnte ich wieder an einem Ort leben, an dem nicht fast jeden Tag die Sonne scheint? Wie wäre es, wenn nicht mehr 350 Millionen Kubikkilometer Wasser zwischen der eigenen und der erweiterten Familie lägen und jederzeit (Überraschungs-)besuche möglich wären? Will ich ohne Chocolate Cookie Crumble Crème Frappuccinos leben?