FCW auf Stadionsuche – Wo steht das Heim für Geisterspiele? Beim FCW müssen sie, wie bei allen andern Klubs der Swiss Football League, davon ausgehen, dass ihre nächste wettkampfsportliche Tätigkeit Geisterspiele sein werden. In Winterthur aber kommt diese Frage hinzu: Wo finden die statt? Hansjörg Schifferli

Die Tore zur Schützenwiese bleiben länger geschlossen. Winterthur Urs Kindhauser

Seit sich der Bundesrat am Donnerstag wieder mal äusserte, wie es in der Corona-Krise weitergehen soll, ist für einen Fussball-Profiverein wie den FCW so viel unklar wie vorher. Er weiss, dass der Fussball wie der gesamte Sport in der Prioritätenliste weit hinten kommt. Gültig ist zurzeit eigentlich nur ein Termin: Inzwischen ist es der 11. Mai, «bis zu dem es für uns kein Mannschaftstraining geben wird», wie es der Winterthurer Leiter Sport Oli Kaiser formuliert. Was von der Liga in einer ersten Reaktion verlautbart wurde, beantwortet noch keinerlei Fragen auch zu «möglichen Terminen», wie die Liga scheibt. Ein nächster – interner – Termin ist eine Telefonkonferenz der Challenge League am kommenden Montag.