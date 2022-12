Stadtpolizei Winterthur – Wo verdient ein Polizist mehr? Im Thurgau, in Zürich oder in Winterthur? Die Polizeien in der Region werben um Nachwuchs und machen sich dabei gegenseitig Konkurrenz. Beim Lohn hält die Stadtpolizei Winterthur gut mit, zumindest auf dem Papier. Doch von der Basis kommt auch Kritik. Till Hirsekorn

Die Stadtpolizei gibt Gas, um Aspirantinnen und gestandene Polizisten ins Korps zu holen und dort die Lücken zu füllen. Foto: Marc Dahinden

«Stadtpolizei sucht Landeier. Am besten ausgekochte.» Die Stadtpolizei setzte bei ihrer Plakate-Kampagne im Herbst auf kecke Sprüche, um Werbung in eigener Sache zu machen. Das kam bei anderen Korps gar nicht gut an. Namentlich bei der Kantonspolizei Thurgau. Die Plakate hingen auch im Nachbarkanton. Eine territorial-verbale Grenzüberschreitung zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt.