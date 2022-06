Autoverwerter Truninger in Sulz – Wo verunfallte Neuwagen besonders begehrt sind Die Familie Truninger schlachtet seit drei Generationen Autos aus. Doch die Branche schrumpft. In Sulz macht man sich deshalb konkrete Gedanken über die Zukunft. Jonas Gabrieli

Welche Tür darfs denn sein? Blick ins Lager der Autoverwertung Truninger in Sulz. Foto: Marc Dahinden

3500 verschiedene Türen stehen Spalier in der Halle der Autoverwertung Truniger. Eigentlich könnte man meinen, hier werde jeder fündig, der nach dem passenden Ersatzteil sucht. Doch bei der Auswahl handelt es sich nur um einen Bruchteil aller Türmodelle, die es auf dem Markt gibt. «Die Menge an Material ist so gross, du kannst gar nicht alles abdecken», sagt Geschäftsführer Andreas Kaufmann. 75’000 Ersatzteile führt er in seinem Lager. Und dennoch: «Generell findest du in weniger als 10 Prozent aller Anfragen das gesuchte Teil für den Kunden.» Die Vielfalt des Autobaus wird einem in Sulz so richtig bewusst.