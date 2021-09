Winterthurer SAC-Hütte – Wo Winterthur gleich zwei Seeanschlüsse hat Ein Stausee neben einer Berghütte im Glarnerland entwickelt sich zu einem Instagram-Hotspot. Erbaut wurde sie unter anderem dank einem Winterthurer Färber und einem Pfarrer. Jonas Gabrieli

Die steinerne Seite der Muttseehütte stammt von 1934, der Anbau rechts ist 40 Jahre alt. Foto: Jonas Gabrieli

Vielleicht lag es am See. Seit 1887 steht im Süden des Glarnerlands, auf rund 2500 Metern über Meer, eine Hütte der Winterthurer Sektion des Schweizer Alpen-Clubs (SAC). Sie liegt idyllisch zwischen dem Muttsee und dem Limmerensee. Weiter südöstlich befindet sich eine weitere Winterthurer Unterkunft, die Kistenpasshütte.

Der Limmerensee im Süden ist in den vergangenen Jahren zum Instagram-Hit geworden. Steile Felswände, türkisfarbenes Wasser und der Muttenchopf, der in den See zu ragen scheint. Hüttenwartin Claudia Freitag sieht fast jeden Abend junge Menschen, wie sie auf dem Hügel zelten und ihre Drohnen steigen lassen.