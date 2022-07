Medien in Winterthur – Wochenzeitung «84xo» kämpft weiter Nur neun Monate nach dem Start ist beim Onlineportal «84xo» schon vieles im Umbruch. Till Hirsekorn

Setzt künftig auf Bildstrecken, Verlosungen und Veranstaltungen: Das Onlineportal 84xo.ch. Screenshot

In einer vollen Archbar gab Hip-Pop-Star Bligg den Startschuss für «84xo» (Vierundachtzig-ix-o). Feierlich schnitt er die Torte an und wünschte dem Team der Gratiswochenzeitung / dem Onlinemedium viel Glück. Vielleicht auch im Wissen, dass die Kuchenstücke in der Medienbranche nicht grösser geworden sind. Auch in Winterthur sind die Leserinnen und Werbekunden hart umkämpft.