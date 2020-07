Geologie – Woher die roten Steine in unseren Flüssen stammen Er zieht sich wie ein roter Faden durch die letzten 300 Millionen Jahre – der Verrucano. Dem roten Gestein mit seiner wechselvollen Geschichte begegnet man beim Baden in unseren Gewässern. Markus Brupbacher

Roter Verrucano in der Töss hinter dem Eschenberg: Im Wasser leuchten die Steine geradezu. Auch der übrige – vermeintlich graue – Kies ist erstaunlich bunt. Je nach Herkunft in den Alpen haben die Steine eine andere Farbe. Foto: Markus Brupbacher

Wer im Sommer in der Töss, der Thur oder im Rhein badet, dem sind sie vielleicht auch schon aufgefallen – die roten Steine. Im Flusswasser leuchten sie besonders. Aber auch auf Feld- und Waldwegen, in Äckern oder in der Nagelfluh hoch oben auf dem Irchel findet man die roten Steine.