Leseförderung in Turbenthal – Wohin mit der Bibliothek? Treffen soll Klarheit bringen Die Zukunft der Gemeinde- und Schulbibliothek ist ungewiss, da die Schule mehr Raum benötigt. Nach den Herbstferien treffen sich die Verantwortlichen, um das weitere Vorgehen zu beraten. Rafael Rohner

Die Gemeinde- und Schulbibliothek in Turbenthal liegt an der Tösstalstrasse und mitten im Dorf. Foto: Madeleine Schoder

Die Schul- und Gemeindebibliothek in Turbenthal muss wohl aus dem heutigen Gebäude ausziehen. Die Primarschulgemeinde hat ihr am 1. September das Mietverhältnis gekündigt, dies per 28. Februar 2022. Der Grund: Die Schulgemeinde benötigt mehr Platz, da die Schülerzahlen weiter steigen.

Das bestätigt Samuel Rüeger. Er ist Mitglied der Primarschulpflege und Präsident der Bibliothekskommission. Er geht zum aktuellen Zeitpunkt nicht davon aus, dass die Bibliothek am heutigen Standort bleiben kann, «da der Bedarf nach einem Kindergarten nach wie vor besteht».

Keine konkrete Antwort

Noch werden aber keine alternativen Standorte geprüft, zuerst will man das weitere Vorgehen besprechen. Die Bibliothekskommission habe nach den Herbstferien die Präsidenten der Politischen Gemeinde, der Sekundarschule sowie der Primarschule zu einer Sitzung eingeladen, sagt Rüeger. Die Bibliothek wird von diesen drei Körperschaften getragen.

Auf die Frage, welche Standorte allenfalls infrage kommen, antwortet der Schulpfleger: «Hierzu kann ich leider keine konkrete Antwort geben. Aus meiner Sicht muss die Bibliothek aus Kostengründen in einer gemeinde- oder schuleigenen Liegenschaft betrieben werden.»

Eine denkbare Möglichkeit wäre es, die Bibliothek doch längerfristig am heutigen Standort zu belassen. Die Primarschule will die gut funktionierende Bibliothek bestimmt nicht im Regen stehen lassen.

Nur müsste dann die Primarschulpflege sonst irgendwo Platz schaffen, um die steigenden Schülerzahlen aufzufangen. Wo das sein könnte, ist ebenfalls offen und wird vermutlich auch ein Thema am geplanten Gipfeltreffen sein.

Steigende Kundenzahlen

Der Grund für die ungewisse Zukunft der Bibliothek ist die Abstimmung über das Schlossguet-Projekt. Die Bibliothek hätte eigentlich in das denkmalgeschützte Gebäude umziehen sollen. Doch das Vorhaben wurde an der Gemeindeversammlung Anfang September hauchdünn abgelehnt.

Die Kundenzahlen der Schul- und Gemeindebibliothek sind steigend. Bild: Aus der Projektpräsentation Schlossguet

Das Bibliotheksteam hatte sich vor der Abstimmung für einen Umzug ins Schlossguet eingesetzt. An einer Informationsveranstaltung zeigte Bibliotheksleiterin Silvia Lins die Bedeutung der Bibliothek mit eindrücklichen Zahlen auf. Demnach hatten im Jahr 2019 rund 26’000 Personen die Bibliothek besucht.

Und die Kundenzahlen haben sich über mehrere Jahre erfreulich entwickelt. Sie stiegen von 1645 Personen im Jahr 2017 auf 1878 Personen im Jahr 2019. Gemessen an der Turbenthaler Einwohnerzahl von knapp 5000 Personen sind das beachtliche Zahlen. Ein grosser Teil der Einwohnerinnen und Einwohner besitzt demnach eine Kundenkarte.

Fast ein Drittel der Einwohnerinnen und Einwohner besitzt eine Kundenkarte der Bibliothek. Bild: Aus der Projektpräsentation Schlossguet

Zur Abstimmung über das Schlossguet-Projekt sagt der Präsident der Bibliothekskommission, Samuel Rüeger: «Es ist sehr schade, dass das Projekt abgelehnt wurde. Ich bin gespannt, wer sich als Nächstes traut, sich mit dem Schlossguet zu befassen.»