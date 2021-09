Thementag im Textilmuseum Neuthal – Wohin Schnäpplipreise und kostenloser Rückversand führen Im Museum Neuthal Textil- und Industriekultur werden am Samstag die Folgen von Fast Fashion und Online-Shopping diskutiert. Auch nachhaltige Mode wirft Fragen auf. Gabriele Spiller

Foto: Heinz Diener

Das Neuthal-Museum feiert 200 Jahre Textil- und Industriekultur in Bäretswil und blickt in die Zukunft der Textilwirtschaft. In Impulsreferaten und einer Paneldiskussion stellen Fachleute aus der Modeproduktion, Textiltechnik, Handel und vom Verband Swisstextiles ihre Standpunkte vor. Mario Pellin, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Gewerbemuseum Winterthur, spricht über kompostierbare Kleider und ihre Vor- und Nachteile.

«Was ist der Sinn von Kleidung, die man kompostieren kann?» fragt er. «Man darf sie nicht ins Grüngut werfen, man darf sie höchstens im eigenen Garten vergraben.» Dem Konsumenten werde ein gutes Gewissen suggeriert, sagt Pellin, doch: «Immer mehr zu produzieren, bringt nichts. Die Menge ist das Problem.» Die Antwort sieht er daher nicht im kompostierbaren Artikel, sondern in der Einstellung, das T-Shirt lieber einige Jahre länger zu tragen.