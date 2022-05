FCW-Trainer zum FC Basel? – Wohl mehr als Spekulationen um Alex Frei Alex Frei bereitet den FCW aufs Spiel gegen Neuchâtel Xamax vor. Im Mittelpunkt steht er selbst, weil manche seinen Abgang bevorstehen sehen. Hansjörg Schifferli

Vor den entscheidenden Spielen in der Challenge League rückt FCW-Trainer Alex Frei in den Vordergrund. Foto: Enzo Lopardo

Als Alex Frei den FC Winterthur Anfang Januar übernahm, war der nach der Vorrunde mit 29 Punkten aus 18 Spielen Dritter, mit 1,6 Punkten pro Match. Jetzt ist der Verein, mit 30 Punkten aus 16 Spielen unter Frei, einem Schnitt von 1,875 also, wieder Dritter. Noch hat der FCW eine Aussenseiterchance auf den direkten Aufstieg und reelle Aussichten auf die Barrage. Und zu Freis Wirken ist zu sagen: Es war ein ziemlich astreiner Erfolg, jedenfalls solange bis die Mannschaft bis Mitte April zuletzt mit Siegen in Aarau (3:0) und gegen Vaduz (4:2) die Tabellenspitze erklommen hatte. Frei hatte, so wirkte es gewiss nicht zu Unrecht, die Mannschaft vor allem mental nennenswert weitergebracht.