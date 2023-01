EHC Winterthur – Wohl ohne Riesen und Chiquet nach La Chaux-de-Fonds Der EHC Winterthur hat vor dem Spiel gegen den Tabellenzweiten weitere Ausfälle zu beklagen. Urs Kindhauser

Nelson Chiquet fällt zum zweiten Mal in dieser Saison verletzt aus. Foto: Urs Kindhauser

Beim EHCW durfte man sich vor dem Match am letzten Samstag gegen die GCK Lions (6:7) über die Rückkehr von Verteidiger Luca Deussen und Stürmer Mischa Ramel freuen, die mit dem Schweizer Nationalteam an der U20-WM gewesen sind. Die schlechten Nachrichten kamen danach. Die Winterthurer werden wohl auf Goalie Niels Riesen und erneut auf Stürmer Nelson Chiquet verzichten müssen. Riesen zog sich eine Zerrung im Unterkörperbereich zu und wird womöglich bis zum Schluss der Saison fehlen.

Blaser wird gesperrt

Auch Chiquet wird vorläufig nicht mittun können, dies aufgrund gegnerischer Einwirkung. 23 Sekunden vor Schluss des Spiels gegen die GCK Lions wurde er von Yannick Blaser von hinten in die Bande gerammt – ein unnötig hartes Einsteigen des Küsnachter Verteidigers. Chiquet musste benommen und mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung vom Feld geführt werden. Blaser kassierte eine Fünf-Minuten- plus Spieldauer-Disziplinarstrafe. Der von den SCL Tigers an die GCK Lions ausgeliehene Routinier wurde von der Liga am Montag für drei Spiele gesperrt.

Die Voraussetzungen sind also nicht sonderlich gut für den EHCW, die nun 16 Spiele dauernde Niederlagenserie am Dienstag in La Chaux-de-Fonds zu beenden. Chiquet war schon im Oktober verletzt ausgefallen und hatte nach seinem Comeback im Dezember erst neun Partien absolviert. Und Riesen ist in den letzten Spielen zum Torhüter Nummer 1 aufgestiegen, nachdem Loïc Galley von Fribourg-Gottéron zurückgerufen worden war und auch Timur Schijanow sich verletzt hatte. Schijanow spielte bei seiner Einwechslung gegen die GCK Lions zum ersten Mal wieder. Auch er hatte vorher ein paar Spiele verletzungsbedingt verpasst.

Schwere Aufgabe in La Chaux-de-Fonds

Die Aufgabe des EHCW in La Chaux-de-Fonds ist kaum zu lösen. Die Neuenburger als Zweite und Leader Olten sind deutlich stärker und konstanter als die übrigen Teams, der Swiss League, insbesondere die Tabellenletzten Ticino Rockets und Winterthur. Das sagen auch die bisherigen Resultate des EHCW gegen La Chaux-de-Fonds aus: 3:7, 4:7, 2:4, 1:7.

