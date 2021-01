Feuerwehreinsatz in Dübendorf – Wohnblock wegen Gasgeruch evakuiert Am Mittwochabend ist in Dübendorf vorsorglich ein grosser Mehrfamilienhauskomplex evakuiert worden. Grund war eine Meldung über Gasgeruch bei einer Tiefgarage.

Mit einem Grossen Aufgebot war die Feuerwehr am Mittwochabend in Dübendorf präsent. pd / Kantonspolizei Zürich

Die Bewohner eines ganzen Mehrfamilienhauskomplexes mussten am Mittwochabend in Dübendorf bei Kälte und Schneefall vorübergehend ihre Wohnungen verlassen. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, war gegen 18.15 Uhr bei der Einsatzzentrale von Schutz & Rettung eine Meldung über Gasgeruchsemission im Aufgang einer Tiefgarage an der Hochbordstrasse eingegangen. Während die Bewohner evakuiert wurden, begann die Feuerwehr mit der Ursachensuche.

Nach umfassenden Abklärungen durch die Einsatzkräfte wurden die Liegenschaft freigegeben. Die Bewohner konnten zwischen 20.30 und 21.30 Uhr gestaffelt wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Für die Bevölkerung habe zu keiner Zeit eine Gefahr bestanden, teilt die Polizei weiter mit.

Neben der Kantonspolizei Zürich standen die Feuerwehr Dübendorf-Wangen-Brüttisellen, Spezialisten der Berufsfeuerwehr von Schutz & Rettung Zürich mit einem ABC-Messwagen sowie eine Patrouille der Kommunalpolizei Illnau-Effretikon im Einsatz.

mst