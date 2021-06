Schneckenwiese in Seuzach – Wohnen im Alter – Spitex, Bibliothek und Kita inklusive Es war von Anfang an so vorgesehen: In die neue Siedlung mit 56 altersgerechten Wohnungen sind jetzt auch Spitex, Kita und Tagesstrukturen eingezogen. Die Bibliothek folgt. Dagmar Appelt

Die Überbauung Schneckenwiese in Seuzach, wie sie sich Ende März aus der Luft präsentierte. Die Kinderbetreuung befindet sich im Neubau rechts, der an die Reutlingerstrasse grenzt. Foto: Madeleine Schoder

Die Überbauung Schneckenwiese steht im Zentrum von Seuzach. Seit diesem Frühling erwacht die dreiteilige Siedlung der Gaiwo-Genossenschaft, die von Hinder Kalberer Architekten gestaltet wurde, zum Leben.

Während die 56 altersgerechten Wohnungen sich zusehends füllen, ziehen nach und nach auch öffentliche Institutionen in die Überbauung ein. So hat am 10. Juni die Spitex Regio Seuzach an der Breitestrasse 8b ihren Betrieb in einem der Häuser aufgenommen. Neu ist nun auch die Kindertagesstätte eingezogen, gefolgt von den Tagesstrukturen, die am 1. August ihre Türen öffnen. Die Gemeindebibliothek wird am 10. August im Haus Nord an der Breitestrasse aufgehen.

