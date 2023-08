Wohnen in Winterthur – «Für eine 5½-Zimmer-Wohnung interessieren sich bei uns über 500 Haushalte» Das Angebot wird knapper, die Preise steigen. Die lokalen Wohnbaugenossenschaften wären mit ihren vergleichsweise günstigen Mietzinsen ein Puffer. Sie sind aber aus mehreren Gründen zurückgebunden, sagt deren Verbandspräsidentin. Till Hirsekorn

Am Hobelwerkweg startet die Wohnbaugenossenschaft «Mehr als Wohnen» bald in die zweite Bauetappe für weitere 82 Wohnungen. Foto: Matthias Bader

In der Stadt eine Wohnung zu finden, wird immer schwieriger. 113 Wohnungen waren Stand Juni stadtweit noch zu vergeben, die Leerwohnungsziffer sackte im Vorjahresvergleich von 0,37 auf 0,19 Prozent ab – auf einen Tiefststand seit zehn Jahren. Das Angebot ist knapper geworden und die Preise gestiegen. Das hat die rund 70 Wohnbaugenossenschaften in Stadt und Region in den Fokus gerückt, mit ihren bis zu 30 Prozent günstigeren Kostenmieten. Neue Bauprojekte aufzugleisen, wird laut Doris Sutter, der Präsidentin des Regionalverbandes, aber immer schwieriger.