Wohnen in Winterthur – Nur noch 113 freie Wohnungen in der Stadt In Winterthur gibt es kaum noch leere Wohnungen. Der Stand ist so tief wie seit neun Jahren nicht mehr. Seit letztem Jahr hat er sich fast halbiert. Jonas Keller UPDATE FOLGT

In Winterthur wird kräftig gebaut, wie hier in der Lokstadt. Trotzdem gibt es immer weniger leere Wohnungen. Foto: Madeleine Schoder

Das Angebot an leeren Wohnungen in Winterthur ist weiter geschrumpft. Stand Juni 2023 gab es noch 113 Wohnungen in der Stadt, die leer oder zum Kauf standen. 38 davon sind Dreizimmer-, 27 Vierzimmerwohnungen. Wohnungen mit mindestens fünf Zimmern standen nur noch fünf in der Stadt leer.

Anteil der Leerwohnungen halbiert

In Winterthur gibt es insgesamt knapp 58’000 Wohnungen. Das ergibt eine Leerwohnungsziffer von 0,19 Prozent. Im Vorjahr waren es mit 0,37 Prozent – 212 Wohnungen – noch fast doppelt so viele gewesen. Dies, obwohl die Zahl der Wohnungen insgesamt weiter zugenommen hat.

Die Leerwohnungsziffer im gesamten Kanton ist von 0,61 auf 0,53 Prozent gesunken. Am tiefsten ist der Anteil der Leerwohnungen in der Stadt Zürich. Dort stehen 144 Wohnungen frei – gerade mal 0,06 Prozent des Bestands.

Jonas Keller ist Redaktor im Ressort Stadt Winterthur, für das er seit 2019 schreibt. Er ist in Winterthur aufgewachsen, hat eine kaufmännische Lehre absolviert und an der ZHAW Kommunikation studiert. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.