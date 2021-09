Sweet Home: Sinnliche Einrichtungsideen – Wohnen mit goldenen Herbstfarben Holen Sie sich das Schönste des Herbstes ins Haus: seine warmen und lebensfrohen Farben. Marianne Kohler Nizamuddin

1 – Lassen Sie Natur rein

Naturwunder: Herbstblumen in den schönsten Farben. Vase und Foto: Zara Home

Eigentlich ist der Herbst die schönste Jahreszeit – obschon er immer auch die Melancholie in sich trägt. Das alles verzaubernde, goldene Licht und die betörenden Farben, mit denen sich die Natur aufbauscht, sind von einer Schönheit, mit der der geliebte Sommer nicht mithalten kann. Holen Sie sich ein bisschen davon in Ihr Zuhause und gestalten Sie es damit warm und sonnig. Beginnen Sie am besten mit einem schönen wilden Blumenstrauss vom Markt.

2 – Wählen Sie neue Töne

Neue Möbel , neue Farben: W arme Töne sorgen für mehr Wohnlichkeit. Foto: Fritz Hansen

Weisse Wände, beiges Sofa – klar, damit gehen Sie auf Nummer sicher, aber die Sinnlichkeit und Lebensfreude bleiben meist draussen. Wenn Wohnungen mehr Farben zeigen, dann strahlen Sie auch Wärme aus. Wählen Sie daher für die Wände, Polsterstoffe und Möbel vermehrt andere, neue Töne.

Jetzt ist die Jahreszeit, in der sich viele überlegen, endlich ein neues Sofa zu kaufen. Denn wir haben gelernt, wie viel eine schöne Einrichtung zum Glück beitragen kann. Ein schönes Beispiel für ein Traumsofa ist das Sofa Lune von Jaime Hayon für Fritz Hansen. Seine runde, skulpturale Form ist wie eine Umarmung. Und es ist, wie die meisten Sofas, in vielen verschiedenen Farben erhältlich. Dieser warme Terrakottaton ist doch einfach zum Verlieben. Die Möbel von Fritz Hansen finden Sie zum Beispiel bei Wohnbedarf. Das Möbelhaus mit grosser Geschichte feiert übrigens gerade seinen neunzigsten Geburtstag.

3 – Schaffen Sie Gemütlichkeit

Nestb au : Kleinmöbel und Wohnaccessoires schaffen ein neues Wohngefühl . Foto: Broste Copenhagen

Wenn es darum geht, mehr Wärme und Sinnlichkeit ins Haus zu zaubern, helfen auch kleinere Dinge: Textilien, Teppiche, ein hübscher Sessel, ein Pouf, Beistelltische und schöne Wohnaccessoires. Wählen Sie auch hier mehr Farbe. Selbst wenn Sie nur Akzente mit Farben setzen – es lohnt sich! Farben, besonders die warmen, goldenen Töne des Herbstes, gehen direkt ins Herz.

Lassen Sie sich hierbei auch von den neuen Kollektionen der Möbelhersteller inspirieren. Denn der Herbst ist der Beginn der Wohnsaison. Anders als in der Mode, bei der in jeder Jahreszeit – allein schon aufgrund des Wetterwechsels – neue Kleider gefragt sind, bleibt im Wohnbereich der Herbst die wichtigste Zeit des Einrichtens. Denn aufgrund des langsamen Rückzugs von draussen nach drinnen wird die Zuhausezeit intensiver. Diese Möbel und Wohnaccessoires sind von der dänischen Firma Broste Copenhagen.

4 – Nehmen Sie sich mehr Zeit

Lieblingsplätze: Das sind s chöne Orte , um Dinge zu tun , die man liebt. Foto: Bloomingville

Dass wir bald wieder vermehrt daheim sind, hat auch schöne Seiten. Nehmen Sie sich mehr Zeit für Dinge, die sie lieben. Und kreieren Sie die passenden Plätze dafür. Wenn Sie gerne schreiben, dann brauchen Sie ein kleines Pult, das Sie persönlich gestalten können. Leseratten stellen sich einen bequemen Sessel in die Lieblingsecke oder ans Fenster; und Menschen, die gerne kreativ sind, brauchen einen grossen Tisch, der nicht der Esstisch ist.

5 – Geben Sie Ihrer Wohnung Eleganz

Stillleben mit Stil: Hübsche Dinge , chic in Szene gesetzt. Foto: Ferm Living

Das Schönste an den Herbstfarben ist, dass auch Holz und eigentlich alle Naturtöne dazugehören. So kann man diese goldene, warme Stimmung auch mit wenig Drama, aber dafür mit mehr Eleganz umsetzen. Eleganz entsteht mit gekonnter Beiläufigkeit. Denn sobald sie zu gewollt ist, verschwindet sie. Wählen Sie also vor allem schöne, besondere Stücke und stellen Sie diese liebevoll mit einem Touch Zufälligkeit zusammen. Die hübsche Tischleuchte steht vielleicht auf einem kleinen Bücherstapel, eine chice Fruchtschale wird benutzt, um hübsche Dinge darin zu sammeln, Beistelltische rücken näher an Sofa und Sessel und Kunst ist überall mit dabei. Diese Möbel und Wohnaccessoires sind von der dänischen Firma Ferm Living.

6 – Spielen Sie mit Farben

Wandfarben: Selber zu streichen , ist keine Kunst. Foto über: SF Girl

Wenn Sie sich jetzt gerade in diese warmen, goldenen Töne verliebt haben, dann zögern Sie nicht lange und holen Sie den Pinsel hervor. Wenn Sie selber Wände und Räume streichen, wählen Sie am besten gut abgestimmte Wohnfarben wie etwa von Farrow and Ball, Designers Guild, Little Greene oder Atelier Ellis.

Einfach so in den Baumarkt zu gehen und eine Farbe aus der riesigen NCS-Farbkarte nach einem kleinen Müsterchen auszusuchen, ist keine gute Idee. Noch schlechter ist es, Pantonefarben zu wählen, die für den grafischen Bereich bestimmt sind. Wandfarben nimmt man vertikal wahr und sie zeigen sich in grossen Flächen. Malen Sie zuerst Grosssegelmuster und hängen Sie diese an die Wand. Beurteilen Sie Ihre ausgewählten Farbtöne erst, wenn sie vollständig getrocknet sind.

Wenn Sie dann Ihre Lieblingsfarbe gefunden haben, spielen Sie damit. In Kombinationen kommen Farben noch schöner und persönlicher rüber. Dieses Beispiel zeigt ein apartes und frisches Zusammenspiel von Wandfarben und Stoffen.

7 – Entdecken Sie Ihre kreativen Talente

Handwerk: B e im Einrichten se lbst Hand anzulegen , macht die Wohnung wertvoller. Foto über: Inside Closet

Einrichten und insbesondere das Spiel mit Farben ist eine kreative, erfüllende Tätigkeit. Und das Schönste daran: Alle können es jederzeit mit viel Herzblut umsetzen und dabei etwas für sich persönlich schaffen. Das stolze Gefühl, etwas im Haus selbst gemacht zu haben, ist mit viel Glück verbunden. Entdecken Sie Ihre Talente, jeder hat welche. Üben Sie die Tätigkeiten aus, die Sie auch gerne machen und lassen Sie sich davon zu anderen neuen Handwerken inspirieren. Egal, ob Sie nun einen ganzen Raum selbst streichen, ein Möbel aufpolieren, Vorhänge oder bloss ein paar Kissenhüllen nähen – etwas selbst zu seinem eigenen Wohnglück beizutragen, macht das Zuhause wertvoller.

8 – Fangen Sie Feuer

Prachtstück: Farbige Regale wecken Einrichtungen auf. Foto: Montana

Orange gehört natürlich auch zu den fantastischen, feurig-warmen Herbstfarben. Und Orange ist seit einer Weile wieder eine Wohnfarbe, die mit viel positiver Energie und freundlichem Seventies-Charme überall auftaucht. Farbig sind gerade nicht nur Wände oder Textilien, sondern auch Möbel. Egal, ob Polstermöbel, Schränke, Beistellmöbel, Esstische, Stühle oder Regale: Farbige Möbel sind ganz klar im Trend.

Bei den Regalen hat meiner Meinung nach die dänische Firma Montana die schönsten Farben. Die Kollektion zeigt einen unbeschwerten, aber stilsicheren Umgang mit Farben. So kann man lila Regale wählen, mintfarbene oder eben feuerorange. Hierzulande richten wir uns oft zu stark an Regeln, die wir uns selbst aufbürden und damit stagniert besonders im Einrichtungsbereich – aber auch grundsätzlich stilmässig – viel zu viel. In anderen kleinen Ländern, wie Dänemark spielen der Wohnbereich und die Mode eine viel grössere Rolle und es gibt Hunderte von Firmen, die weltweit renommierte Kollektionen kreieren. Lassen wir uns ein wenig von dieser Lebens- und Wohnfreude inspirieren und von stärkeren Stücken verführen.

9 – Gönnen Sie sich kleine Schönheiten

Details: Hübsche Keramikvasen in herbstlichen Naturfarben. Foto: Madam Stoltz

Starke Stücke müssen nicht immer riesig sein. Kleine, entzückende und charmante Wohnaccessoires sind immer eine grosse Freude und machen Lust, daheim alles ein bisschen aufzufrischen, persönlicher zu gestalten und damit Wärme zu schaffen. Sehr schön dafür sind diese rustikalen Vasen in warmen Herbstfarben von Madam Stoltz.

10 – Richten Sie entspannter ein

Ganz entspannt: Lockere Einrichtung en bieten mehr Wohnlichkeit. The Aestat

Farbe an den Wänden, auch wenn es bloss ein bassgoldener Ton ist, lässt alles davor schöner, edler und stilvoller aussehen. Das hilft auch, um entspannter einzurichten. Bilden Sie Gruppen mit Einzelstücken, die in Verbindung zueinander stehen. Räumen Sie Ihre Regale lockerer ein und geben Sie darin nicht nur Büchern einen Platz, sondern auch anderen Dingen, die Ihnen wichtig sind. Und schaffen Sie überall Licht. So lässt sich auch in der dunklen Zeit die Anmutung der goldenen Herbstsonne einfangen.



