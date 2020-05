Brand in Freienstein-Teufen – Wohnhaus steht in Flammen – Bewohner evakuiert In Freienstein-Teufen ist am Mittwochmorgen ein Brand in einem Wohngebäude ausgebrochen. Die Feuerwehr steht mit einem Grossaufgebot im Einsatz, die Bewohner wurden evakuiert. UPDATE FOLGT

Dichter Rauch steigt aus dem Dach des Wohnhauses auf, die Feuerwehr ist mit Löscharbeiten beschäftigt. pd / Kathrin Meier

Kein schönes Erwachen gab es am Mittwochmorgen für die Bewohner eines Wohnhauses in Freienstein-Teufen. Weil ein Feuer ausgebrochen war, mussten sie das Gebäude bereits in der Früh verlassen. Die Feuerwehr war während Stunden damit beschäftigt, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Bilder zeigen, dass dichter Qualm aus dem Dachstock aufsteigt. In dem Gebäude auf dem Areal der ehemaligen Spinnerei Blumer ist eine Wohngruppe für junge Erwachsene untergebracht.

Genauere Informationen zur Brandursache liegen derzeit nicht vor. Gemäss Stefan Oberlin, Mediensprecher der Kantonspolizei Zürich, wurde das Gebäude komplett evakuiert. Es sei nicht auszuschliessen, dass sich Personen Verletzungen zugezogen hätten.

Die Polizei will im Tagesverlauf weitere Informationen zum Brand machen.

( mst )