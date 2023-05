Sachschaden von einer halben Million – Wohnhausbrand in Freudwil ZH führt zu Grosseinsatz Der Brand konnte gelöscht werden, eine Person musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden.

Wegen Glutnestern musste ein Teil des Dachstocks des Gebäudes rückgebaut werden. Kantonspolizei Zürich

Ein Brand hat in einem Wohnhaus in Freudwil (Gemeinde Uster ZH) in der Nacht auf Sonntag einen Sachschaden von über einer halben Million Franken verursacht. Der Notruf ging gegen 1.00 Uhr ein, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Trotz knapper Löschwasserversorgung im Dorf konnte die Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen verhindern und das Feuer unter Kontrolle bringen. Wegen Glutnestern musste ein Teil des Dachstocks des Gebäudes rückgebaut werden. Dazu mussten aus ebenfalls brennenden Autos Betriebsmittel aufgefangen werden.

Familien konnten sich selbst retten

Die Kantonspolizei Zürich hat die Ermittlungen im Zusammenhang mit der Brandursache aufgenommen. Das Wohnhaus war laut Mitteilung nicht mehr bewohnbar. Die beiden betroffenen Familien konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt.

Am Rande des Einsatzes atmete eine Anwohnerin Rauchgase ein. Sie musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung sowie mit weiteren leichten Verletzungen ins Spital gebracht werden.

