Flaachtal: Neue Klasseneinteilung – Wohnort wird weniger gewichtet Welches Kind im Flaachtal nächstes Schuljahr in welches Schulhaus geht, bleibt vorläufig noch geheim. Sicher ist aber, es gibt eine komplett neue Verteilung. Dagmar Appelt

Das Schulhaus Trottenacker in Dorf. Foto: Madeleine Schoder

Die Schule Flaachtal mit ihren fünf Schulgemeinden wird nächstes Schuljahr zwei Vollzeitstellen und eine Schulklasse weniger haben. Das sagt Daniel Heuer, Präsident der Schule Flaachtal. Konkret wird es nächstes Schuljahr noch 17 Klassen geben, die auf die fünf Schulstandorte in Flaach, Berg am Irchel, Buch am Irchel, Volken und Dorf verteilt werden. Heute sind es 18 Klassen.

Künftig wird es noch 5 Kindergarten-, 6 Unterstufen- und 6 Mittelstufenklassen geben.

Das Volksschulamt sei bis jetzt grosszügig gewesen, sagt Heuer. «Aufgrund der Ablehnung des Projektkredits für die Zusammenlegung der Schulstandorte werden die bisherigen Stellenprozente nicht mehr im gleichen Masse bewilligt.» Dies zu verhindern, sei ein Hauptgrund gewesen, weshalb man die Schule auf zwei Standorte habe konzentrieren wollen, sagt Heuer.