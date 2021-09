Brand am Freitagabend – Wohnungsbrand im Kreis 3 fordert Todesopfer Die Identität der verstorbenen Person und die Brandursache sind zurzeit noch unklar. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Symbolbild: Gaetan Bally (Keystone)

Kurz nach 17.30 Uhr ging bei der Notrufzentrale die Meldung ein, dass es an der Manessestrasse in einer Wohnung brenne. Während der Löscharbeiten stiessen die Feuerwehrleute in einer Wohnung auf eine tote Person, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilt. Die Identität der leider verstorbenen Person steht zurzeit nicht fest. Abklärungen zur Todesursache und zur Identität der verstorbenen Person werden durch Detektive der Stadtpolizei Zürich und Ärzte des Instituts für Rechtsmedizin vorgenommen.

Die ausgerückten Einsatzkräfte konnten das Feuer im Erdgeschoss des Gebäudes rasch unter Kontrolle bringen und den Brand löschen. Im Anschluss wurde das Gebäude gelüftet, wie es weiter in der Mitteilung heisst. Es standen die Berufsfeuerwehr mit zwei Tanklöschfahrzeugen und einer Autodrehleiter sowie die Sanität mit einem Rettungswagen inklusive Notarzt im Einsatz.

Die Brandursache ist noch nicht geklärt und wird durch Brandermittler der Kantonspolizei Zürich, Detektive der Stadtpolizei Zürich sowie durch das Forensische Institut Zürich untersucht. Der durch den Brand entstandene Schaden ist derzeit noch unbekannt.

mps

