Eilmeldung :

Feuerwehreinsatz in Winterthur – Wohnungsbrand in Wülflingen An der Wolfbühlstrasse im Stadtkreis Wülflingen steht eine Wohnung in Brand. Die Feuerwehr ist seit dem späteren Nachmittag im Einsatz. Verletzte gibt es gemäss Polizei keine. UPDATE FOLGT

Der Dachstock des Mehrfamilienhauses an der Wolfbühlstrasse ist teilweise ausgebrannt Till Hirsekorn Der Dachstock des Mehrfamilienhauses an der Wolfbühlstrasse ist teilweise ausgebrannt Till Hirsekorn Wegen des Brandes kam es zu einem Grosseinsatz der Feuerwehr. Till Hirsekorn 1 / 4

Feuerwehreinsatz im Winterthurer Stadtkreis Wülflingen: Wie die Stadtpolizei auf Anfrage bestätigt, brennt es an der Wolfbühlstrasse in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Bilder zeigen, dass der Dachstock des Gebäudes an einer Seite erheblich zerstört wurde.

Verletzte gibt es gemäss bisherigen Erkenntnissen keine. Die Brandmeldung ging gemäss Polizeiangaben um 16. 30 Uhr ein. Der Feuerwehreinsatz ist nach wie vor im Gange. Wie Rahel Egli, Mediensprecherin der Stadtpolizei sagt, handelt es sich um einen «grösseren Einsatz».

Video: Till Hirsekorn

( mst )