Bundesrat will Lockerungen – Worauf wir uns nach den Corona-Massnahmen freuen

Die Schweiz will wieder locker werden: Badegäste in den Genfer Bains des Pâquis. Foto: Stephan Torre (Keystone)

Die Schweiz wird heute lockern, entweder komplett oder fast komplett (das dürfte der Bundesrat entscheiden: Masken bald nur noch im ÖV und in Spitälern). Zum ersten Mal in zwei Jahren herrscht dann wieder weitgehend Normalität, was sich auch im Alltag bemerkbar machen wird. Worauf sich unsere Redaktorinnen und Redaktoren am meisten freuen:

Über andere im Büro lästern