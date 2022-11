Kolumne Lomo – Wort ohne Mangel Es war zu erwarten: Das Wort des Jahres lautet «Strommangellage». Manche sind des Begriffs schon überdrüssig. Johannes Binotto

Die Bildschirme im Regieraum zeigen Bundesrat Guy Parmelin anlässlich einer Medienkonferenz zu den Massnahmen in einer Strommangellage. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Es war zu erwarten, dass dies zum Schweizer Wort des Jahres 2022 ernannt werden würde: «Strommangellage». Keine Zeitungsseite, auf der es nicht zu finden ist, keine News ohne seine Erwähnung. Die Strommangellage, obwohl noch nicht Realität, ist trotzdem omnipräsent.

Da ist es auch nicht verwunderlich, dass manche des Begriffs bereits überdrüssig sind. «Jetzt erst recht!», sagen sich laut Zeitungsberichten manche besonders und hängen jetzt gerade zum Trotz ihre möglichst üppige Weihnachtsbeleuchtung nach draussen. Was eher kindisch und etwa so strategisch plausibel ist, wie wenn ich bei zu wenig Klopapier erst recht möglichst häufig aufs Klo gehen würde.

Seis drum. Ich jedenfalls habe keine solchen Aversionen gegen die Strommangellage beziehungsweise meine Probleme mit ihr sind mehr sprachlicher als ökologischer Natur. Denn jedes mal wenn ich das Wort lese, macht mein Hirn ein Chrüsimüsi. Immerhin setzt sich ja das Wort aus drei anderen zusammen – aus Strom, Mangel und Lage – und ist somit schon kompliziert genug. Wer indes, so wie ich, eher hastig liest, der kann mit der Betonung und der Aussprache schon mal durcheinanderkommen. Was zum Beispiel, wenn ich «Strommangelage» so wie «Schiffstakelage» oder wie «Wohnungsetage» ausspreche?

Oder erwarten nicht auch Sie, dass aus Alain Bersets Mund das Wort so klingen würde? Oder aber ich mache aus dem Drei-Wort- versehentlich ein Zwei-Wort-Kompositum und schon wird aus der Strommangellage ein Gelage von Strohmännern. Oder aber ich höre darin eine eher barsche Anweisung, in den Vorratskeller zu gehen und dabei aber nicht zu vergessen, vorher das Licht einzuschalten: «Strom an! Geh Lager!» Auch der kuriose Firmenname für einen Hersteller von Frauenpflegeprodukten könnte darin stecken, die «Stromang Elle AG».

Das Schweizer Wort des Jahres mag also noch so sehr von einem Mangel handeln, an möglichen Fehllektüren mangelt es ihm jedenfalls nicht. Und je länger ich mir das Wort im Mund drehe, desto unsicherer werde ich, wie man es denn nun jetzt genau ausspricht. Bei der blossen Vorstellung, ich müsste es in einem alltäglichen Gespräch verwenden, wird mir heiss und ich kriege Schweissausbrüche. Und das ist eigentlich ja super: So löst nämlich das Wort bei mir gleich jenes Energieproblem, vor dem es mich warnen sollte.

Fehler gefunden?Jetzt melden.