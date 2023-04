Schreiben übers Sterben – Worte finden für das, was sprachlos macht Die Kommunikationsfachfrau Elena Ibello hat sich auf das Unausweichliche spezialisiert – den Tod. In einem Workshop lehrt sie auch andere, darüber zu schreiben. Sabrina Bundi

Elena Ibello hat sich als Kommunikationsfachfrau auf das Schreiben übers Sterben spezialisiert. Foto: Michele Limina

Stellen Sie sich kurz vor: Eine schwer kranke Freundin teilt ihnen per SMS mit, dass sie sich nun auf der Palliativstation befindet. Was würden Sie ihr zurückschreiben? Alles Gute wünschen? Nein. Was soll denn bitte an ihrer Situation gut sein? Eine schöne Erinnerung mit ihr teilen? Lieber nicht. Das macht sie vielleicht nur noch trauriger. Die eigene Betroffenheit mitteilen? Uff. Das könnte ihr noch ein schlechtes Gewissen machen. Ein Zitat? Viel zu unpersönlich. Auch Google weiss auf die Frage «Was schreibt man einer sterbenden Person?» keine befriedigende Antwort. Es scheint die richtigen Worte für das, was man in diesem einen Moment der Freundin gern antworten möchte, gar nicht zu geben. Und so bleibt man sprachlos.