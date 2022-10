Sweet Home: Homestory – Wow, hier wird gelebt! Farben, Blumen und Sofas überall: In der freundlichen Zürcher Stadtwohnung von Angela Bollag und ihren drei Kindern kommt keine Langeweile auf. Marianne Kohler Nizamuddin

Angela Bollag mit ihren Kindern Ella (17), Noa (13) und Liam (15). Alle Fotos: Rita Palanikumar für Sweet Home

Angela Bollag, die in Ebmatingen aufwuchs, reiste als Jugendliche jahrelang mit dem Bus in die Stadt. Die Busstation, an der sie jeweils ausgestiegen ist, liegt am Klusplatz und Angela stellte sich immer vor, wie schön es doch wäre, gleich dort in diesem charmanten Quartier zu wohnen. Das hübsche Klusdörfli, der Wald, die Nähe zum Stadtzentrum und einfach nicht mehr in den Bus zu sitzen, war für Angela die Traumvorstellung von einem perfekten Zuhause. Vor sieben Jahren wurde dieser Traum wahr. Nach der Trennung von ihrem Mann suchte sie für sich und ihre drei Kinder eine Wohnung in ihrem Lieblingsquartier.