Finale Staffel «Succession», Folge 3 – WTF? Es ist die vielleicht beste TV-Serie der letzten Jahre. Wir besprechen jeden Mittwoch die neuste Episode – mit allen Intrigen und fiesen Sprüchen. Pascal Blum

Kendall und Shiv nach der Wende in der dritten Folge. Foto: Sky

ACHTUNG, DIESER TEXT ENTHÄLT SPOILER!

Was ist passiert?

Sehr viel ist passiert. Eine Zäsur historischen Ausmasses? Ein gewaltiger Schritt vorwärts, erzählerisch gesehen? Jedenfalls hatte der Vorfall in der Welt von «Succession» eine solche Bedeutung, dass es nötig wurde, den amerikanischen Präsidenten zu informieren. Es war, wie es in der Unternehmenssprache heisst, ein «materielles Ereignis».

Logan Roy ist tot. Was zuerst wie ein üblicher geschmackloser Witz klang, erwies sich schnell als Tatsache. Der Mogul war auf dem Weg nach Schweden, im Privatjet natürlich, als er auf der Toilette Atembeschwerden bekam und eine Herzmassage notwendig wurde. Tom, Chef des Newssenders ATN und neuster Vertrauter von Logan, hielt ihm noch das iPhone ans Ohr, als er wahrscheinlich schon gestorben war. Er tat es, damit seine Kinder ihrem Vater in seinen letzten Momenten etwas sagen konnten, was von Herzen kam. Wahlweise war es «Du bist ein guter Vater» oder «You fucking …», bevor die Stimme versagte.

Es war eine Meisterklasse, was die Kommunikationsversuche einer letztlich kaputten Familie angeht.

Serienschöpfer Jesse Armstrong hat die Episode selber geschrieben, musste er wohl. Es war der Moment, auf den alle gewartet hatten (und einige sagen werden, er hätte schon einiges früher kommen können). Fieserweise war sie mit «Connor’s Wedding» betitelt. Doch der Tod des Vaters überschattete Connors und Willas Hochzeit auf einem Schiff im Hudson River derart, dass sie am Ende abgesagt werden musste. Connor hatte noch gehofft, sein Vater werde auftauchen. Aber dass er seinen Tag dann auf diese Art dominieren würde, hätte man nicht mal dem ältesten Sohn gewünscht.

Vor allem aber war die Folge eine Meisterklasse, was die Kommunikationsversuche einer letztlich kaputten Familie angeht. Logan starb im Privatjet in einer anderen Sphäre, wie um die fehlende Nähe zwischen ihm und seinen Kindern Kendall, Roman und Shiv aufs Schmerzhafteste zu illustrieren.

Die sassen auf dem Hochzeitsboot fest, in irgendeiner Lounge, die weit weniger schick wirkt, wenn man dort mit dem sterbenden oder bereits toten «Loganos Maximus» (Tom) telefonieren muss.

Tom verkündet die News vom Waystar-Royco-Privatjet aus. Foto: Sky

Kendall fasste sich als Erster und bestellte eine Telefonkonferenz mit den besten Ärzten, die es gibt (die dann allerdings nie stattfand). Roman wollte den Tod seines Daddys lange nicht wahrhaben und litt an einer Art Schrödingers-Katze-Trauma: Solange Logan in der Luft war, konnte seiner Meinung nach niemand mit Sicherheit sagen, ob er tot war oder nicht. Shiv stiess später dazu und reagierte geschockt.

Das emotionale Grauen und der Humor paarten sich auch in dieser Folge (Shiv: «Ist er verdammt noch mal gestorben?»). Die Handygespräche, in dieser Serie das privilegierte Kommunikationsmittel für üble Beleidigungen wie für Geständnisse, wurden nun aber zur Intimitätstechnik im Zeichen grösstmöglicher Distanz. Roman, wie er in sein iPhone stammelt; Kendall, wie er sein Gerät auf den Couchtisch knallt, sobald die Entourage im Privatjet damit beginnt, eine Medienmitteilung zu Logans Tod zu verfassen – «Ihr seid auf Lautsprecher».

Waren sich Vater und Kinder noch nie so nah wie in diesem Moment, als Tom seine Hand an Logans Ohr hielt und der übermächtige Logan für einmal nichts sagte? Vielleicht. Sicher waren nur zwei Dinge, nämlich dass die blöden Sprüche nun plötzlich deplatziert wirkten. Und dass der Kampf erst jetzt richtig beginnt.

Höhepunkt : Der Moment, in dem Tom anruft und das Unausweichliche verkündet. Tom wieder!

Offene Frage: Tom hat auf seinem Desktop einen Ordner namens «Logistik», den Greg dringend löschen sollte. Was steckt da wohl drin? Ist Tom jetzt geliefert ohne seinen mächtigen Beschützer? Und befindet sich Gerri nun in der komfortabelsten Position, da ihre Entlassung nicht vollzogen werden konnte?

Beste Beleidigung: Roman zu Tom, noch vor dem traumatischen Ereignis: «Du aufblasbarer Schwanzi-Schwanz.»

Grösste Lächerlichkeit: Kerry, Logans Vertraute, mit ihrem irren Grinsen und dem What-the-fuck-Gesichtsausdruck im Privatjet. Ob sie jetzt erledigt ist?

Luxuriösestes Statussymbol: Der Briefwechsel zwischen Napoleon und Joséphine, ein Hochzeitsgeschenk von Logan für Connor und Willa. Ob das noch ankommt?

