Städtebau in Winterthur – Wülflinger Forum will Eulach zugänglich machen Das Wülflinger Forum hat sich in einem offenen Brief an den Stadtrat gewandt. Das Frohsinn-Areal soll stärker gestaltet werden, das Eulachufer erschlossen. Auch die geplante Veloschnellroute soll überdacht werden. Jonas Keller

Das Frohsinn-Areal soll vom Kiesplatz zur grünen Oase werden, die Eulachstrasse zur Begegnungszone, fordert das Wülflinger Forum. Die geplante Veloschnellroute kommt dem in die Quere. Foto: Enzo Lopardo

Dass die Sache noch nicht gegessen ist, deutete sich bereits diesen August an. Damals präsentierte sich das Frohsinn-Areal in Wülflingen erstmals im neuen Kleid. Die Umgestaltung des einstigen Wildparkier-Paradieses wurde zwar allgemein als Schritt in die richtige Richtung gesehen – auch vom Interessenverein Wülflinger Forum, der jahrelang dafür gekämpft hatte.

Doch bereits damals wurde bemängelt, dass die neue Kiesfläche ohne Begrünung und ohne Sitzmöglichkeiten nur bedingt nutzbar sei. In der Gemeinderatssitzung vom 21. September deutete Stadtrat Kaspar Bopp an, dass die Stadt diese Meinung teilt und dass eine Lösung für eine im Bedarfsfall – explizit für die Wülflinger Dorfet – entfernbare Gestaltung des Platzes gesucht wird. In einem offenen Brief an den Stadtrat, veröffentlicht im Quartierblatt «Wulfilo», bekräftigt Thomas Erhardt, Präsident des Wülflinger Forums, nun dieses Anliegen – und skizziert auch über das Areal hinaus eine Vision, wie die Gegend aufgewertet werden soll.