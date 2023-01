Restaurant Bären in Winterthur – Wülflinger Quartierbeiz schon wieder in neuen Händen Gute Küche, schlechte Buchführung: Drei Jahre war die letzte Wirtin im Bären zugange. Nun will ein Gastronom aus Wiesendangen die «Znünibeiz» in Schwung bringen. Nicole Döbeli

Suad Mehmedi betreibt seit vier Jahren das Al Wisent in Wiesendangen. Nun kommt der Bären hinzu. Foto: Madeleine Schoder

Das Restaurant Bären in Wülflingen hat seit Dezember einen neuen Pächter. Er heisst Suad Mehmedi und betreibt in Wiesendangen seit vier Jahren die Pizzeria Al Wisent. «Viele kennen den Bären als Znünibeiz, das wollen wir wieder aufleben lassen.» Mehmedi tritt dafür mit einer neuen Karte, mit Mittagsmenüs und hausgemachtem Brot für Sandwiches an. Gutbürgerlich soll es bleiben, das Lokal: «Die Leute sollen sich am Abend wieder hertrauen und unsere Cordons bleus probieren.»