Unwetter vom 13. Juli – Wülflinger Sturm walzte Bäume und Felder nieder – in Sternform Auf dem Taggenberg ging letzte Woche ein Downburst nieder. Die zerstörerische Fallböe stürzte aus einer Superzelle, die von Frankreich nach Winterthur zog. Markus Brupbacher

Plattgewalzt vom Gewittersturm, zerschlagen vom Hagel: Von diesem Maisfeld ist nicht mehr viel übrig. Foto: Markus Brupbacher

Geweckt wurde er durch das Gemisch aus Hagel und Regen, das an seine Fensterscheiben prasselte. Er stand auf und schaute nach draussen. Und da geschah es: «Plötzlich schoss eine graugrüne Masse vorbei, ich sah kaum einen Meter weit.» Die Scheiben wölbten sich und wurden so nach innen gedrückt, dass sie undicht wurden. Wasser drang in die Wohnung ein. Es sei wie eine gewaltige Druckwelle gewesen, erzählt er. «Ich hatte Angst.» Wenige Minuten später war der Spuk vorbei. Und es regnete – vergleichsweise – normal weiter.

In der Nähe des Unterradhofs: In diesem Waldstück brach der Sturm Bäume entzwei. Foto: Markus Brupbacher Die abgebrochenen und umgestürzten Baumstämme zeigen alle in die gleiche Himmelsrichtung – hier gegen Nordosten. Foto: Markus Brupbacher Wie ein Kahlschlag. Foto: Markus Brupbacher 1 / 3

Das war in der Nacht vom Dienstag, 13. Juli, etwa um zwei Uhr. Die Schilderung stammt von einem Bewohner des Weilers Lantig nördlich von Winterthur-Wülflingen. Eine markante Gewitterzelle – eine sogenannte Superzelle – zog vorbei und hinterliess eine Schneise der Zerstörung. Doch warum waren die Schäden im Gebiet Taggenberg, Lantig, Ober- und Unterradhof sowie Hirschenguet besonders gross? Rasch machte eine Vermutung die Runde: «Das muss ein Tornado gewesen sein!»

